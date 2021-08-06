Группировка русскоязычных хакеров All World Cards выложила в Сети данные около 1 млн кредитных карт, пишет Forbes со ссылкой на CNBC. В открытом доступе оказались карты, выпущенные в 2018 и 2019 годах и принадлежащие американцам и жителям других стран.

По данным аналитиков из компании по кибербезопасности Q6, хакеры выложили полученные ими сведения в даркнете, чтобы предложить их «другим мошенникам». Корреспондент телеканала Эмон Джаверс рассказал в Twitter, что это новая русскоязычная группа, она предлагает данные бесплатно, «в качестве рекламного предложения».

«Преступники, скорее всего, начнут использовать эти украденные карты в ближайшие дни, поэтому банки вскоре ощутят последствия», — написал журналист.

США обвиняют связанных с Россией хакеров в кибератаках с декабря 2020 года, когда стало известно о взломе программного обеспечения SolarWinds. Тогда американские спецслужбы назвали организаторов взлома хакерскую группу APT29, или Cozy Bear, связанную с Россией. В конце июля Министерство юстиции США заявило, что хакерская группа из той же Advanced Persistent Threat (APT), связанная с российской разведкой, взломала электронные почты федеральных прокуроров.

Американская компания RiskIQ, работающая в сфере кибербезопасности, обнаружила десятки серверов, которые, по ее данным, контролирует хакерская группа APT29, говорится в докладе, опубликованном на сайте компании в конце июля. Группа хакеров APT29 также известна как Cozy Bear или The Dukes. В июле прошлого года спецслужбы США, Канады и Великобритании заявили, что она «почти наверняка» является частью российской Службы внешней разведки (СВР). СВР назвала обвинения США в причастности к кибератакам «словоблудием» и «бредом». Глава ведомства Сергей Нарышкин охарактеризовал обвинения как «лестные», но подчеркнул: «Не в моих правилах представлять такие творческие достижения других авторов, других исполнителей за свои».