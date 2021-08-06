В Госдуму внесен законопроект, который предлагает установить новый федеральный стандарт допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг и жилплощади. Документ находится в электронной базе нижней палаты парламента.

Актуальный федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи сегодня установлен в размере 22%. Субъект имеет право установить региональный стандарт, который может быть ниже федерального. Однако не все субъекты реализуют это право в связи с недостатком финансирования, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Таким образом, законопроект позволит, снизив размер расходов по федеральному стандарту, устанавливать и региональный стандарт не выше 15%.

«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, дополнив ее новой частью, предусматривающей установление федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15%», — следует из пояснительной записки к законопроекту.

В Госдуме предложили ограничить допустимую долю расходов россиян на ЖКХ В Госдуме предлагают установить федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 15% от совокупных доходов семьи. Соответствующий законопроект глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет в Госдуму в среду, написал он в своем Telegram-канале .



Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) пояснил РИА Новости, что такая мера позволит исключить ситуации, когда в дотационных регионах расходы граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг выше, чем в регионах с более высоким уровнем жизни. Так, в документе приводятся данные, что в Москве региональный стандарт установлен на уровне 10%, а в Московской области 22%, хотя прожиточный минимум в столице, как отмечается в записке, на порядок выше.

«Принятие предлагаемого законопроекта позволит устанавливать в субъектах Российской Федерации региональный стандарт максимально допустимой доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг не выше 15%, то есть поддержит малообеспеченных граждан в условиях пандемии, обеспечит адресность оказываемой гражданам социальной поддержки, снизит количество неплательщиков жилищно-коммунальных услуг», — отмечается в записке.