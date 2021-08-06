Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров обратился в ЦБ с целью решить проблему вложений в пирамиды заемных средств гражданами, пишет «Коммерсант». В фонде уверены, что уменьшить масштабы проблемы может усиленное информирование граждан о недопустимости использования потребкредитов в «предпринимательских инвестиционных целях».
Информацию об обращении фонда в Центробанк предоставили источники на финансовом рынке. Факт отправки письма подтвердили в фонде. «Наблюдается рост числа граждан, пострадавших от финансовых пирамид, которые вкладывали… заемные средства, — отмечается в письме. — В абсолютном большинстве случаев речь идет о банковских кредитах». Там предлагают, чтобы гражданин, оформляющий кредит, был обязательно проинформирован, что кредит не может использоваться в предпринимательских и инвестиционных целях. При нарушении данного правила заемщиком кредитор оставляет за собой право на расторжение кредитного договора и требование досрочного возврата кредита, следует из предложений фонда.
В Банке России сообщили, что письмо получено и находится на рассмотрении. «Согласно действующему законодательству, нецелевой потребительский кредит может быть использован на любые цели, не связанные с предпринимательской деятельностью», — обращают внимание там. «Самостоятельная инвестиционная деятельность гражданина является разновидностью предпринимательской деятельности, получение потребительских кредитов для инвестиций является нарушением условий договора потребительского займа», — указывают в фонде.
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По словам партнера юридической компании Ивана Гулина, инвестиции, если таковыми считать эти вложения, являются одним из способов ведения предпринимательской деятельности, так что ограничение целевого использования кредита на предпринимательскую деятельность покроет и эти случаи.
Гулин также отметил актуальность проблемы финансовых пирамид. По данным ЦБ, число выявленных финансовых пирамид в России выросло в 1,5 раза за первое полугодие 2021 года, а в сравнении с 2020-м их количество увеличилось вдвое, напоминает он. В то же время, по его мнению, одного информирования недостаточно. «Людей, которые действительно поверили в быстрый и сверхвысокий доход на финансовых пирамидах, вряд ли остановит обычное предупреждение», — указывает он.
По мнению управляющего партнера Hogan Lovells CIS Натальи Гуляевой, возложение требования об информировании клиента о недопустимости использования кредита на предпринимательские нужды (в том числе вложения в инвестпроекты) на банки, на первый взгляд, должно оказать определенный позитивный эффект. Однако эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Михаил Алексеев уверен, что одним информированием проблему не решить. «На примере недавно рухнувшей пирамиды Finiko и многих других мы видим, что вкладчики убеждены в коварности ЦБ и государства в целом, которые на корню пресекают любую возможность населения улучшить финансовое положение», — указывает он.
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