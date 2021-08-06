📰 Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) предлагает распределять ресурс не в обмен на строительство крупнотоннажных судов, а в первую очередь за реализацию комплекса, включающего завод, инфраструктуру и небольшие суда, пишет «Коммерсант» . Однако Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка, которая ранее просила премьера Михаила Мишустина о реформировании отрасли, в том числе о расширении программы инвестквот, предложение ВАРПЭ не поддерживает, объясняя это тем, что строительство малых и средних судов с заводами может стать эффективной мерой только для отдельных прибрежных промыслов. Кроме того, по ее мнению, добычу минтая, основного вида российской рыбы, эффективнее вести именно крупнотоннажными траулерами-процессорами.

📰 В четверг, 5 августа, стоимость североморской нефти Brent после двухнедельного перерыва вернулась на уровень ниже 70 долларов за баррель, пишет «Коммерсант» . По данным агентства Reuters, стоимость ближайшего контракта на поставку нефти опускалась до 69,75 доллара за баррель, минимального значения с 21 июля. Инвесторы продают сырье на фоне распространения штамма «дельта» коронавируса в мире, а также жестких заявлений представителей ФРС. При этом рублевая цена Urals остается выше 5 тыс. рублей за баррель, что близко к многолетним максимумам и обеспечивает дополнительные доходы бюджету. По мнению экспертов, в ближайшие недели рубль обещает сохранить стабильность при отсутствии негативных сюрпризов со стороны геополитики или статистики по пандемии. Увеличение физических объемов нефти на рынке частично компенсирует снижение цен, при этом продолжающееся исполнение бюджетного правила продолжит снижать волатильность рубля при реакциях на колебания нефтяного рынка, отметили они.

📰 На фоне череды совещаний в Кремле и встреч министров экономического блока с бизнесом для разработки стратегии адаптации экономики к усилению глобального углеродного регулирования академические эксперты погрузились в оценку сценариев его последствий для России, пишет «Коммерсант» . Рассмотрев десять вариантов, в Центре энергоэффективности — ХХI век (ЦЭНЭФ-ХХI) заключили, что потери от замораживания углеродоемкости продукции российского экспорта могут вырасти к 2050 году до 25—126 млрд долларов. При этом эксперты ЦЭНЭФ-ХХI и Аналитического центра при правительстве убеждены, что при грамотной политике Россия в результате «зеленого поворота» может оказаться в плюсе.



📰 Торги на Московской бирже сегодня, скорее всего, стартуют в пределах узких коридоров: 72,8—73,2 рубля за доллар и 86,25—86,75 за евро, озвучил свое предположение «Российской газете» шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. По его мнению, любые подвижки к укреплению рубля пока будут ограничены, однако произойдет это не из-за предрассудков августа, который считается фатальным для нашей валюты. Эксперт отметил, что российская экономика крутится и демонстрирует формально неплохие темпы восстановления ВВП исключительно за счет бонусных сверхдоходов от сырьевого экспорта, которые, в свою очередь, образуются в результате очень благоприятной конъюнктуры внешних цен. Поэтому пара доллар/рубль, вероятнее всего, останется еще на долгое время в более-менее устоявшемся коридоре — примерно от 72 до 74 рублей за доллар, хотя, возможно, и с некоторым уклоном курса вниз. При этом, как сказал Пушкарев, сползание в район 70 рублей или ниже (показатели июня 2020 года) может стать вполне реальным сценарием в случае, если нефтяные цены продолжат плавный подъем в направлении 80 долларов за баррель, а фондовый российский рынок выйдет на отметки 4 100—4 250 по индексу Мосбиржи. Наиболее вероятный коридор для пары евро/рубль на август — сентябрь — от 84 до 89 рублей, предположил он.



📰 «Творческий бизнес» в России оказался сопоставимым с немецким по доле ВВП и близким к среднемировому, причем по многим параметрам идеи правительства развивать креативные индустрии выглядят обоснованными, пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты анализа ключевых экономических индикаторов о развитии креативных индустрий в России в сравнении со странами с высоким развитием этого сектора, подготовленного Институтом статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики. По оценкам исследователей, валовая добавленная стоимость сектора в экономике РФ в 2019 году достигла почти 2,4 трлн рублей (104,6 млрд долларов по паритету покупательной способности), или 2,4% ВВП. Данный показатель близок к среднемировому (3%). Странами — лидерами по доле креативных индустрий в ВВП являются Италия (6,1%), Великобритания (5,8%) и Австралия (5,7%). В Канаде показатель составляет 2,7%, в Бразилии — 2,6%, в Германии находится на уровне среднемирового значения.

