Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские акции и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 4 августа составил 5 млн долларов против оттока в 70 млн неделей ранее, говорится в обзоре BCS Global Markets.



Компания приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, — Emerging Portfolio Fund Research.

«Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые притоки в размере 5 миллионов долларов против 70 миллионов долларов оттоков на предыдущей неделе», — говорится в обзоре.