Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские акции и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 4 августа составил 5 млн долларов против оттока в 70 млн неделей ранее, говорится в обзоре BCS Global Markets.

Компания приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, — Emerging Portfolio Fund Research.

«Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые притоки в размере 5 миллионов долларов против 70 миллионов долларов оттоков на предыдущей неделе», — говорится в обзоре.

Самые доходные акции за прошлый год

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
TCS Group Holding PLC
+29,127.90%
Купить
ИСКЧ
+297.31%
Купить
Ашинский Метзавод
+259.88%
Купить
Бест Эффортс Банк
+157.01%
Купить
Варьеганнефтегаз
+144.23%
Купить
Смотреть все предложения