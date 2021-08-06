Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские акции и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 4 августа составил 5 млн долларов против оттока в 70 млн неделей ранее, говорится в обзоре BCS Global Markets.
Компания приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, — Emerging Portfolio Fund Research.
«Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые притоки в размере 5 миллионов долларов против 70 миллионов долларов оттоков на предыдущей неделе», — говорится в обзоре.
Самые доходные акции за прошлый год
Выбор пользователей Банки.ру
|Название компании
|Изменения за год
|Покупка
|
+29,127.90%
|Купить
|
+297.31%
|Купить
|
+259.88%
|Купить
|
+157.01%
|Купить
|
+144.23%
|Купить