Российские фондовые индексы в пятницу начали торги разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,02% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 832,87 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,03% и равнялся 1 653,86 пункта.

Индекс Мосбиржи попытается продолжить подъем, допускает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. По его словам, сегодня с утра внешний фон складывается нейтральным, но шансы на продолжение роста есть.

Прежде всего эксперт рассчитывает на «Газпром», который вчера на растущем рынке снизился на 0,7%. Поводом для распродаж стало сообщение о пожаре на ямальском заводе компании. «Но вряд ли это приведет к перебоям с поставками газа. Между тем стоимость последнего в Европе продолжает расти и превысила 500 долларов за тысячу кубов. При такой цене газа акции «Газпрома» должны стоить далеко за 300 рублей. Ждем, что сегодня вчерашняя просадка в акциях газовой монополии будет выкупаться», — комментирует эксперт.

«Сбер» сегодня представит отчет за июль. Скорее всего, полагает Антонов, банк опять порадует финансовыми показателями. «Но здесь картина пока неопределенная: котировки вошли в зону сопротивления 315—320 рублей. Пока сложно прогнозировать, вызовет ли отчетность фиксацию прибыли «по факту» или даст новые силы для пробоя сопротивления и дальнейшего похода на исторические максимумы», — поясняет аналитик.

По-прежнему, замечает эксперт, позитивен взгляд на бумаги металлургов, которые можно смело продолжать держать в портфелях. Это касается и «Норникеля», поскольку объявление о снижении претензий к компании со стороны Росрыболовства может привести к резкому скачку котировок ГМК.