В России предлагают рассмотреть возможность выплаты пособия один раз в три года в размере 10 тыс. рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, сообщает телеканал RT со ссылкой на официальный документ.

Как подчеркнула Волынец, современная медицина, высокопрофессиональные врачи и оборудование, которым оснащены государственные медицинские учреждения России, позволяют проводить раннюю диагностику опасных для жизни заболеваний, в том числе до проявления выраженных клинических симптомов.

«В целях улучшения здоровья россиян прошу вас рассмотреть возможность запуска федеральной программы «Здоровая Россия», предусматривающей широкое информирование населения о возможности бесплатного обследования и выплату пособия один раз в три года в размере 10 тыс. рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков», — говорится в тексте обращения.

По словам общественницы, выявление заболевания на ранней стадии во многих случаях позволяет достичь успеха в терапии, сэкономить бюджетные средства на лечение своевременно не выявленных заболеваний, продлить активную жизнь и повысить ее качество.

Волынец добавила, что предложенная мера призвана «повысить внимание граждан к сохранению здоровья, регулярному прохождению медицинского обследования и формированию культуры плановой диспансеризации».

В качестве сценария реализации данной инициативы она выступила с предложением, чтобы при очередном прохождении диспансеризации на портале госуслуг граждане получали QR-коды, на основании которых один раз в три года на заявительной основе через портал они смогли бы подать заявление на выплату пособия.