Министерство труда и социальной защиты РФ работает с банковским сообществом над формированием удобной среды для использования материнского капитала, и уже сейчас ряд банков позволяют распоряжаться этими средствами из личного кабинета, сообщил глава министерства Антон Котяков в пятницу в интервью телеканалу «Россия-24».

«Некоторые банки уже сейчас доработали свое программное обеспечение <…> Взаимодействие банковского сектора с Пенсионным фондом позволяет гражданину из личного кабинета, его банковского личного кабинета, уже даже распоряжаться материнским капиталом», — сказал министр.

Он пояснил, что при этом женщинам не нужно приходить в Пенсионный фонд.

«Опять же мы исключили необходимость прихода мамы в Пенсионный фонд. И посредством современных технологий она теперь может через мобильные устройства распоряжаться своими средствами в части погашения имеющейся ипотеки либо формирования первоначального взноса на ипотеку», — отметил Котяков. По его словам, министерство постепенно будет наращивать инструментарий для удобного использования материнского капитала гражданами.

Материнский капитал — мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта «Демография». С 2007 года на такую поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский семейный капитал выдается в России при рождении первого ребенка. Выдача сертификата производится в беззаявительном порядке. Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. — на второго.