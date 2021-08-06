ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 7 августа.

Курс доллара понизился на 3,76 копейки, составив 73,1304 рубля (73,168 рубля на 6 августа). Курс евро снизился на 19,08 копейки, до 86,4621 рубля (86,6529 рубля на 6 августа).

На валютных торгах Московской биржи на 13:28 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 11 копеек и составил 73,18 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 6 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 86,41 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 72,8—73,24 рубля за доллар и 86,32—86,54 рубля за евро.