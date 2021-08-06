Каждый четвертый житель России главным источником стресса считает деньги. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Райффайзенбанка, говорится в пресс-релизе кредитного учреждения.

В ходе исследования 24% респондентов назвали деньги главным источником стресса на данный момент. Второе и третье место среди причин для переживаний заняли работа и здоровье — их выбрали по 16% опрошенных.

У 13% стресс связан с темой будущего, а у 11% — с новостным фоном, в частности с информацией из СМИ и соцсетей. Менее всего опрошенные россияне переживают из-за семьи и детей (10%), а также политики — она больше всего тревожит только 6% респондентов. 4% респондентов заявили, что не испытывают стресса.

Доля россиян, которые время от времени испытывают стресс из-за денег, составила 55%. Редко переживают из-за финансовых вопросов 17%, а никогда о них не беспокоятся 4%.

В пресс-релизе указано, что в ходе исследования было опрошено 1,5 тыс. жителей крупных городов России старше 20 лет. Среди них 60% — женщины, 40% — мужчины.