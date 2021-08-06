Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» подтвердило кредитный рейтинг банка «РЕСО Кредит» на уровне «A.ru» со «стабильным» прогнозом, сообщается на сайте агентства.

Как отмечается в сообщении НКР, у кредитной организации невысокие рыночные позиции в масштабах банковской системы. «Оценка бизнес-профиля обусловлена ролью банка в качестве расчетного центра группы «РЕСО». Это определяет небольшие, хотя и растущие масштабы деятельности банка, и высокую концентрацию операционного дохода и активов. Основным источником прибыли продолжают выступать доходы от вложений в ценные бумаги (более 80% валюты баланса на 1 июля 2021 года)», — пишут эксперты. Они напоминают, что с учетом итогов первого полугодия 2021 года оценка диверсификации бизнеса существенно не изменилась.

Аналитики отмечают, что банк поддерживает высокие показатели рентабельности по МСФО. Однако на величину финансового результата продолжает оказывать влияние переоценка портфеля ценных бумаг, в связи с чем он может быть достаточно волатильным в отдельные периоды. За 12 месяцев, завершившихся 31 марта 2021 года, ROE составила 29,7% против 6,8% за период с 31 марта 2019-го по 31 марта 2020-го.

В НКР обращают внимание на то, что в 2020 году произошли изменения в структуре обязательств банка в пользу рыночного фондирования. Объем вкладов физических лиц увеличился на 2,9 млрд рублей за 12 месяцев, вследствие чего доля средств населения в совокупных обязательствах выросла с 5% до 26%. До конца 2021 года «РЕСО Кредит» не планирует дальнейшего увеличения доли фондирования от физических лиц (23% обязательств на 1 июля 2021 года).

Банк демонстрирует высокую достаточность капитала и сравнительно низкую склонность к риску, указывают в НКР. «За 12 месяцев, завершившихся 30 июня 2021 года, норматив Н1.0 составил в среднем 16%, Н1.1 и Н1.2 — по 13,8%, что обеспечивает существенный запас капитала над регулятивными минимумами с учетом надбавок. Динамика нормативов остается волатильной в связи с колебаниями объема ценных бумаг на балансе. Наращивание портфеля гарантий не оказывает существенного влияния на запас капитала с учетом использования финализированного подхода (расчета нормативов по классам контрагентов, а не по группам активов)», — поясняют аналитики.

К повышению кредитного рейтинга или улучшению прогноза может привести дальнейшее повышение значимости банка для группы «РЕСО» в случае роста масштабов его бизнеса и увеличения доли в совокупной прибыли группы. Кредитный рейтинг может быть снижен, или прогноз может быть ухудшен в случае снижения значимости банка для группы, значительного падения его рентабельности и достаточности капитала, роста склонности к риску, ухудшения позиции по ликвидности.