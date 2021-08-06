Президент России Владимир Путин поручил Кабмину и ЦБ продлить возможность льготного кредитования на индивидуальные жилые дома, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений обеспечить возможность предоставления льготных ипотечных кредитов для приобретения (создания) объектов индивидуального жилищного строительства, предусмотрев разработку банковского ипотечного продукта при использовании типовых (стандартизированных) проектов индивидуальных жилых домов», — говорится в сообщении.

Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽

Срок выполнения поручения — 1 декабря 2021 года.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Корректировка программы льготной ипотеки подвигла россиян на покупку вторичного жилья

Интерес ипотечных заемщиков сместился в сторону вторичного рынка, рассказали «Известиям» в крупнейших банках. В частности, такие изменения наблюдают в нескольких кредитных организациях, где доля обращений за ссудой для покупки готового жилья выросла на 10—20 процентных пунктов.