Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать мониторинг и при необходимости оказать дополнительную поддержку гражданам с низкими доходами, сообщается на сайте Кремля.

«Организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста», — говорится в сообщении.

Доклад президенту по этому вопросу Кабмин обязан представить до 1 ноября 2021 года, а после этого — раз в шесть месяцев.