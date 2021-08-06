Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 37 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,44 рубля. С начала торговой сессии было проведено 38,5 тыс. сделок на сумму 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,8—73,51 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,39 рубля, что на 9 копеек меньше по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено более 6,5 тыс. сделок на 313 млн евро по курсам от 86,27 до 86,54 рубля за евро.

«Валютный сектор привлекает много внимания сейчас — в основном своей железобетонной стабильностью на фоне всеобщей волатильности. Минфин расширяет объем покупки валюты с 6 августа по 6 сентября до 14,4 миллиарда рублей в день. В предыдущем отчетном периоде эта цифра была почти на миллиард меньше. Что это значит? Что Минфин сейчас идет на рынок за рекордными с января прошлого года приобретениями. Все купленное отправится в состав ФНБ, но зачем? Для пополнения ресурсов фонда, который сейчас является единственной подушкой безопасности государства. Но это красивая сторона вопроса. Изнанка же состоит в том, что Минфин, увеличивая покупку баксов, мешает рублю укрепляться и сглаживает влияние колебаний нефтяных цен на позиции рубля. Из-за этого рубль и не следует за нефтью линейно», — поясняет старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.