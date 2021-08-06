Доходами ниже прожиточного минимума располагали в первом полугодии 2021 года 19,1 млн россиян, или 13,1% населения страны. Такую информацию представил Росстат.

Отдельно для I квартала эти показатели составили 21,1 млн человек и 14,4%, для II квартала — 17,7 млн и 12,1%.

Установленная на 2021 год величина прожиточного минимума в целом по РФ составляет 11 653 рубля на душу населения, в том числе для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля, для детей — 11 303 рубля.

По предварительным данным, среднедушевые денежные доходы населения в I квартале составили 32 611 рублей в месяц (279,9% величины прожиточного минимума для всего населения), во II квартале — 37 866 рублей (324,9%), в целом за полугодие — 35 239 рублей в месяц (302,4%).

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым доходами ниже прожиточного минимума располагали в IV квартале 2020 года 13,5 млн россиян, или 9,2% населения страны. По итогам всего 2020 года число малоимущих предварительно оценивалось в 17,8 млн, или 12,1% населения.

Но ведомство делает оговорку, что «изменение порядка и периодичности расчета величины прожиточного минимума не позволяет корректно сравнивать показатели численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в I и II кварталах 2021 года с данными предыдущих периодов».



Как напоминает Росстат, до 2021 года порядок определения величины прожиточного минимума и его назначение регулировались федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Показатель формировался ежеквартально на основе стоимостной оценки потребительской корзины, а также обязательных платежей и сборов. Поправками от 29 декабря 2020 года введен новый порядок, в соответствии с которым величина прожиточного минимума начиная с 2021 года устанавливается в целом на календарный год. Начиная с 2021 года в соответствии с указанным законом величина прожиточного минимума определяется в размере 44,2% от значения медианы среднедушевого дохода за год, предшествующий прошлому отчетному периоду, и пересматривается не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития РФ. Величина прожиточного минимума для различных социально-демографических групп в целом по РФ устанавливается как процент от величины прожиточного минимума на душу населения: для трудоспособного населения это 109%, для пенсионеров — 86%, для детей — 97%.