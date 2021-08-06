Правительство РФ успешно применяет некоторые меры ограничительного характера в экономике, это позволяет избежать роста цен. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками нового завода сухих строительных смесей «Цемикс» в Башкирии, передает ТАСС.

«Можем ли мы внутри страны и должны ли мы принимать какие-то меры ограничительного характера? Можем и должны, именно так мы и делаем. <…> Правительство наметило целый ряд системных мер по сдерживанию цен внутри страны. В целом это меры экономического характера, ничего здесь избыточно административного нет. Я думаю, что это должно в целом влиять на экономику положительно. На мой взгляд, это уже в известной степени положительным образом влияет на нашу экономику», — сказал Путин.

Росстат: годовая инфляция замедлилась в июле до 6,46% Потребительские цены в России выросли в июле на 0,31% по сравнению с июнем 2021 года, а в годовом выражении (по сравнению с июлем 2020-го) — на 6,46%, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, годовая инфляция несколько замедлилась по сравнению с июнем, когда она оценивалась в 6,5%.

По его словам, на мировых рынках выросли цены на продукцию металлургической промышленности. «Поскольку у нас открытая экономика и наши производители металлов, конечно, стараются извлечь максимальную прибыль из той конъюнктуры, которая сложилась на мировых рынках, они туда и вытаскивают эту продукцию. Это ведет к недостатку, к дефициту этой продукции на внутреннем рынке и, соответственно, к росту цен», — пояснил Путин.



Президент напомнил, что правительство ввело повышенные вывозные пошлины на продукцию металлургической промышленности, а полученные от этого средства, поступающие в бюджет, планирует направить «в стройку, в том числе и в строительные материалы». «Поэтому этот переток [средств] имеет место быть», — отметил президент.