«МегаФон» продал 24,3% в совместном предприятии AliExpress Russia компании USM International, сообщили ТАСС в пресс-службе телеком-оператора.

«У USM Investment были опционы на покупку нашей доли в AliExpress Russia, на днях эти опционы были реализованы. Покупателем стала компания USM International. Изначально, входя в акционерный капитал AliExpress Russia, мы стремились реализовать целый ряд синергий между нашим бизнесом и e-commerce-платформой, и этим сотрудничеством остались довольны: наши совместные проекты с площадкой будут развиваться и в будущем. Уверены, что новая структура владения более правильная с точки зрения дальнейшего развития этой компании», — отметили в «МегаФоне».

«МегаФон» на 100% принадлежит структурам USM Алишера Усманова.

Сумма сделки не раскрывается.

Alibaba Group владеет долей в 47,85% в AliExpress Russia, у Mail.ru Group — 15%, у РФПИ и ближневосточных партнеров — 12,9%.

