Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ активно тестирует применение биометрической идентификации для получения государственных услуг. Об этом рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин на встрече министров стран «Группы двадцати» (G20) по вопросам цифровой экономики.

«Развитие систем идентификации должно сделать получение гражданами как государственных, так и коммерческих услуг в России еще проще. Сейчас ведется работа по внедрению взаимной идентификации между порталом госуслуг и электронными площадками банков — пользователи смогут получать услуги, выполняя вход через удобные им каналы. Активно тестируется применение системы биометрической идентификация для получения государственных услуг», — рассказал замглавы Минцифры России.



Главы профильных министерств Великобритании, Франции, Германии, Италии, США, Канады, Австралии, Китая, Японии и других стран, а также представители ключевых международных организаций обсудили приоритетные государственные и межнациональные задачи по цифровизации.

В релизе министерства говорится, что участники встречи отметили возрастающую роль технологий в период восстановления экономики от последствий пандемии, а также пришли к выводу о необходимости согласования национальных подходов к использованию технологий блокчейн и искусственного интеллекта. По результатам собрания была принята совместная Декларация министров стран «Группы двадцати», в которой отразились основные итоги дискуссии.