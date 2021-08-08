Заемщики Москвы и Московской области в первом полугодии 2021 года получили в 1,6 раза больше ипотечных жилищных кредитов, чем в первые шесть месяцев прошлого года. Всего за январь — июнь текущего года жителям Московского региона выдано 124,5 тыс. ипотечных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Банка России по ЦФО.

Сумма таких кредитов выросла почти в два раза, до 664,4 млрд рублей (по сравнению с первым полугодием 2020 года). При этом жителям Москвы банки выдали порядка 70 тыс. таких кредитов на сумму более 431 млрд рублей, а жителям Московской области — почти 55 тыс. кредитов на сумму более 233 млрд. Средний размер ипотечного кредита в Москве в первом полугодии 2021 года составил 6,2 млн рублей, а в Московской области — 4,3 млн.

«Рынок жилищного кредитования поддержали не только льготные госпрограммы, но и собственные программы банков с привлекательными для заемщиков параметрами кредитования. Особенно активно такие программы стали появляться в мае-июне 2021 года перед ожидаемым изменением условий программы льготной ипотеки под 6,5% с 1 июля 2021 года (с начала июля в Москве и Московской области ставка по такому кредиту выросла с 6,5% до 7%, а максимальный лимит по ипотечной ссуде снизился до 3 млн рублей против 12 млн). В июне по сравнению с январем 2021 года средний размер ставки по рублевой ипотеке в Москве и Московской области уменьшился на 0,1 п. п., до 7,2%», — поясняет регулятор.

Рефинансирование Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Кроме того, отмечают в Банке России, сохраняющиеся на относительно низком уровне ставки поддержали спрос на рефинансирование: объем таких кредитов, выданных заемщикам Московского региона, вырос по сравнению с первым полугодием прошлого года на 49%, до 93,8 млрд рублей.

В Москве и Московской области в июне 2021 года продолжили рост показатели проектного финансирования долевого жилищного строительства. На 1 июля банки заключили с девелоперами в Москве 447 договоров, в Московской области — 234 договора. Общий лимит по этим договорам составил 2,2 трлн рублей, увеличившись за первое полугодие на 45%.

Количество счетов эскроу, открываемых покупателями строящегося жилья в банках, увеличилось за январь — июнь текущего года в 1,8 раза, до 161 тыс. Объем средств, накопленных на этих счетах, вырос в два раза, до 1,2 трлн рублей. Эти деньги будут доступны застройщикам после сдачи объекта в эксплуатацию.