Министерство экономического развития РФ включило ДелоБанк (банковская группа СКБ-Банка) в список банков, компенсирующих комиссии за прием оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей (куайринг). Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.



Об инициативе государства возмещать до конца 2021 года малому и среднему бизнесу комиссию за прием платежей через СБП в июне заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. Целью инициативы является стимулирование к использованию сервиса куайринга среди предпринимателей.

«Сегодня, когда бизнес пытается преодолеть последствия пандемии, инициатива правительства и президента по возмещению компенсаций бизнесу за переводы по СБП — отличный способ поддержать предпринимателей. Кроме этого, это отличная возможность попробовать технологию куайринга — инструмента, который делает платежи не только дешевле, но и проще, доступнее и современнее», — прокомментировал бизнес-директор ДелоБанка Алексей Трегубов.

Возможность оплаты по QR-коду через СБП стала доступна предпринимателям в 2019 году.