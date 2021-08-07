В действиях компании «Т2 Мобайл» установлено нарушение закона «О рекламе», оператору назначен штраф. Информация об этом опубликована на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

Речь идет о нарушении части 1 статьи 18 указанного закона, оно было допущено при распространении рекламных СМС-сообщений фитнес-клуба.

Как уточняет ведомство, в соответствии с частью 1 статьи 18 закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.



«Рекламораспространителями, в числе которых также было ООО «Т2 Мобайл», не было доказано наличие согласия владельца телефонного номера на получение такой рекламы по сетям электросвязи. Ответственность за невыполнение требований, установленных частью 1 статьи 18 закона «О рекламе», предусмотрена частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ», — поясняют в антимонопольном ведомстве.

За допущенное нарушение, а также при установлении системного характера подобного поведения должностное лицо административного органа постановило назначить оператору «Т2 Мобайл» штраф в размере 150 тыс. рублей.

Напомним, согласно статье 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, размер штрафа может составить от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

