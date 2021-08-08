Жители Новокузнецка массово пожаловались на миллионные списания с транспортных карт, сообщает местное издание City-n . Одному из пострадавших проезд в автобусе обошелся почти в 20 млн рублей.

«Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей. Что это за грабеж? Я что, купил полностью этот автобус?» — удивился местный житель. Он прислал в редакцию скриншот, на котором видно, что баланс транспортной карты составляет минус 19,539 млн рублей.



Издание сообщает еще об одном инциденте: у новокузнечанки с транспортной карты списали более 3 млн рублей, после чего баланс карты также ушел в минус.



В Управлении по транспорту и связи администрации Новокузнецка сообщили, что списания стали результатом сбоя, произошедшего при обновлении программного обеспечения системы валидации. Ведомство обратилось к горожанам с просьбой временно не использовать транспортные карты для оплаты проезда.