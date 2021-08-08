Средняя ставка по ипотечным кредитам к концу года может вырасти до 9%, полагают аналитики экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ).



«Если ключевая ставка к концу 2021 года увеличится до 7% и выше, то средняя ставка по ипотеке на рынке может вырасти с текущих 7% до 9% или даже выше. Дополнительным фактором может стать ужесточение требований по резервированию ипотеки с низким первоначальным взносом, особенно на первичном рынке», — отмечают эксперты.



Банк России в этом году уже четыре раза повышал ключевую ставку, которая сегодня составляет 6,5%. По мнению аналитиков «ВТБ Капитала», делать выводы о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики пока преждевременно, и до конца года ставка еще может вырасти до 7%.



Несмотря на то, что первый сигнал о повышении ключевой ставки банки получили еще в марте, средние ставки по ипотеке в первом полугодии удерживались на уровне 7,2—7,3% и даже снижались. В июне рынок установил рекордно низкую средневзвешенную ставку на уровне 7,07%, хотя к этому времени ключевая ставка ЦБ уже выросла с 4,25% до 5,5%. Ключевым фактором стали «пиковые» выдачи в рамках госпрограммы, которая была серьезно ограничена для крупнейших регионов с 1 июля.

В результате второе полугодие началось с резкого «охлаждения» первичного рынка в части сделок с привлечением ипотеки. На платформе «Метра квадратного» их число в июле сократилось почти на 30% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом число неипотечных сделок с первичной недвижимостью, реализованных М2, даже возросло, а на вторичном рынке значимого сокращения спроса на ипотеку пока не наблюдается.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ должно в конечном итоге изменить этот тренд, считают эксперты. По данным М2, уже почти половина банков из более чем 20, представленных в ипотечном брокере компании, с начала июля пересмотрела свои ставки в сторону увеличения, в среднем на 0,4 п. п.

«Длительный раунд снижения уровня ключевой ставки со стороны регулятора в этом году завершился, что неминуемо начинает влиять и на ставки по кредитам. Ипотечный рынок в первом полугодии сохранял свои ценовые параметры на рекордно низком уровне — во многом за счет программы с господдержкой, которая де-факто завершилась в крупнейших мегаполисах в начале июля. Сегодня банки готовятся повышать ставки по жилищным кредитам, и при дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики ЦБ они могут вырасти до 9% к концу года, то есть вернуться к своим допандемийным значениям», — комментирует генеральный директор компании «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

