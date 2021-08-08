Правительство России внесет в Госдуму законопроект, устанавливающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии (так называемый срок дожития — время, которое человек будет получать пенсию) на 2022 год. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Кабмина по итогам состоявшегося в пятницу заседания.



«Одобрить проект федерального закона «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год» и внести его в Государственную думу», — говорится в решении правительства.

Ожидаемый период выплаты — специальный показатель, на который делится общая сумма пенсионных накоплений гражданина для определения размера накопительной пенсии, напоминает ТАСС . Продолжительность этого периода определяется на основании статистических данных о количестве мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно и их ожидаемой продолжительности жизни.



Президент России Владимир Путин в конце прошлого года подписал федеральный закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2021 год на полгода, с 258 до 264 месяцев. На 2022 год, согласно законопроекту, опубликованному в апреле на портале проектов нормативно-правовых актов, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии продолжительностью 264 месяца предлагается сохранить.

Как говорится в пояснительной записке к проекту документа, «продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о количестве и продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет... Таким образом, в целях определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2022 года предлагается установить в размере 264 месяцев».

Размер накопительной пенсии ежегодно корректируется с учетом поступивших взносов. Корректировка производится с 1 августа в беззаявительном порядке. Так, с 1 августа 2020 года размер накопительной пенсии россиян увеличился на 9,13%. Средний размер накопительной пенсии составил около 1 тыс. рублей. Такую сумму ежемесячно люди, формирующие накопительную пенсию, получают в виде добавки к страховой пенсии.

