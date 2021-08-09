Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Росимущество с предложением передавать нуждающимся гражданам конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или не востребованы на торгах в течение определенного периода, пишут «Известия» со ссылкой на письмо организации на имя главы Росимущества Вадима Яковенко. Операторами по сбору и распределению помощи могут стать благотворительные фонды.

Общественники отмечают, что ценные товары уничтожаются партиями, притом что малоимущие граждане нуждаются в самом необходимом. По их мнению, передача на благотворительные нужды конфиската могла бы стать важным элементом социальной политики. Для этого, как отмечено в письме фронтовиков, необходимо изменить один из пунктов правил, утвержденных правительственным постановлением. Он предписывает уничтожать изъятое таможней, если расходы на хранение и транспортировку превышают себестоимость вещей. «Не секрет, что бывают случаи, когда транспорт после доставки груза возвращается обратно из точки отгрузки пустым. Почему бы такому транспорту не выполнить общественно полезную работу и не взять безвозмездно на свой борт груз для НКО? Мы осознаем, что нет необходимости тратить лишние деньги на транспортировку товара, когда за ту же стоимость его можно приобрести», — рассказали в ОНФ.

Естественно, речь может идти только о тех товарах, которые не запрещены к реализации и признаны государственной экспертизой годными, уточнили общественники. «Безусловно, о некачественных или контрафактных товарах не может быть и речи, их просто никто НКО не выдаст, поскольку такая продукция подлежит уничтожению», — отметили в ОНФ.

В пресс-службе Росимущества подтвердили получение письма ОНФ, однако отметили, что окончательная позиция еще не согласована. «Ответ на обращение ОНФ будет направлен в установленный срок», — уточнили в ведомстве.

По словам начальника управления проектных инициатив ОНФ Елены Мильто, нуждающиеся просят помочь самым необходимым: одеждой, едой, обувью, детскими уходовыми средствами. И благотворительным организациям, считает она, было бы гораздо проще работать, если передавать им конфискованные товары. Президент благотворительного фонда «Многомама» (130 тыс. подопечных в 54 регионах страны) Алина Контарева добавила, что многодетные семьи нуждаются также в бытовой и компьютерной технике. «Мы считаем губительной практику уничтожения хороших вещей и поддерживаем идею по передаче конфискованного имущества благотворительным организациям, готовы стать оператором-распределителем для многодетных семей России. Мы готовы обеспечить четкую отчетность и прозрачность, чтобы не было сомнений в том, что конфискат действительно направлен на благотворительность», — подчеркнула Контарева.