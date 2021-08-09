Мошенники активизировали старую схему подмены счетов на оплату для заказчиков, которые считают, что покупают вакцины, авиабилеты и лекарства, рассказал РИА Новости директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

«Потенциальными жертвами стали разработчики вакцины AstraZeneka и Pfizer, а также медицинская компания Bayer. Сначала мошенники присылают в компанию письмо с предложением о сотрудничестве через форму обратной связи. С ними начинает общаться ничего не подозревающий менеджер по продажам. Жертва получает от мошенников фишинговую ссылку на фейковый файлообменник, где ему предлагается ввести логин и пароль от своей почты для скачивания файла технического задания», — рассказал Волошин.

По его словам, так мошенники получают доступ к рабочей почте жертвы и начинают отслеживать его переписки с подрядчиками. В нужный момент они вступают в переписку и замыкают общение между контрагентами на себе, а затем подменяют реальные реквизиты оплаты счета своими.

Эксперт отметил, что такая схема остается высокорезультативной для мошенников из-за желания менеджеров по продажам поскорее закрыть сделку и получить процент от продаж: в спешке они могут не обращать внимание на потенциальные признаки фишинга.

В июне и июле 2020 года количество фишинговых сайтов, зарегистрированных для реализации данной схемы мошенничества, составляло почти 2,5 тыс., а в аналогичном периоде 2021 года — свыше 9 тыс. По данным BI.ZONE, суммы хищений среди обратившихся за помощью варьируются от 40 тыс. до 450 тыс. долларов.

Ранее для оценки масштабов атак эксперты компании проверили новые регистрируемые домены на предмет подобных аномалий. Более 45 тыс. из них зарегистрированы через специальный хостинг, который принимает оплату за биткоин. «На нем хакеры регистрируют фальшивые доменные имена, маскирующиеся под названия мировых брендов, среди которых разработчики вакцин Pfizer и AstraZeneka. Также мошенники успели зарегистрировать сайты, скрываясь под медицинской компанией Bayer, спортивным брендом Adidas, авиакомпанией Emirates, а также Mitsubishi, Fujifilm и Cisco», — заключил Волошин.