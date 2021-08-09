Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассчитывает на снижение стоимости турпакетов в Египет на 10—15 тыс. рублей в случае решения оперштаба по коронавирусу увеличить количество рейсов в страну. Об этом сообщил вице-президент ассоциации Дмитрий Горин в интервью телеканалу «Дождь» .

«Если оперштаб откроет квоты, то мы даже рассчитываем, что на 10—15 тысяч рублей цена турпакета [в Египет] будет дешевле после увеличения количества рейсов», — сказал он.

Россия возобновила с 9 августа авиасообщение с курортами Египта — Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. В неделю будут совершаться пять рейсов на каждом из маршрутов. Квоты на полеты в настоящее время выбрала авиакомпания «Россия».

Стоимость туров на курорты Египта в среднем составляет от 70 до 120 тыс. рублей.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что стоимость туров для россиян в 2021 году выросла на 25% по сравнению с показателем за 2020-й. По словам Ломидзе, на некоторых направлениях, например Объединенные Арабские Эмираты, Куба и Греция, динамика роста средней стоимости турпакета составила более чем 25%. «В Турции она чуть меньше, а на некоторых продуктах ее совсем нет», — сообщила Ломидзе. При этом она отметила, что в этом году на рынке практически нет дешевых, «горящих» путевок или спецпредложений со снижением цены на 30—50%. Бюджетный отдых сохранился только на внутренних курортах и на турецком направлении, где есть чартеры, то есть возможность маневрировать ценой и предлагать какие-то дешевые продукты, отметила исполнительный директор АТОР.

