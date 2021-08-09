Российские фондовые индексы в понедельник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,26% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 795,48 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,55% и равнялся 1 623,87 пункта.

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В начале основной сессии российские фондовые индексы будут испытывать давление со стороны акций нефтяного и металлургического секторов в связи с падением цен на сырьевые товары, замечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Котировки золота в моменте опускались ниже 1 700 долларов за унцию, к минимумам с марта, после чего смогли отвоевать указанную отметку, что, однако, не предвещает положительной динамики акций золотодобытчиков. В остальном мировые фондовые биржи пытаются сохранить оптимизм, что должно сдержать потери и на российском рынке. Основная опасность для покупателей на предстоящей неделе исходит от усугубления ситуации с коронавирусом в крупнейших экономиках и фиксации прибыли у рекордных и локальных максимумов», — комментирует эксперт.