Программу заимствований Министерства финансов в этом году планируется сократить на 875 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо замминистра экономического развития Полины Крючковой в аппарат правительства.

«В 2020 году удалось получить сверхплановые ненефтегазовые доходы в результате более быстрого восстановления экономики, чем ожидалось согласно макропрогнозу», — пояснил собеседник, отметив, что благодаря перевыполнению плана образовались свободные бюджетные остатки, эти средства предлагается направить на финансирование сверхнормативных расходов в 2021 году с одновременным сокращением заимствований.

По словам представителя Минфина, такие траты в этом году стали возможны благодаря временному расширению структурного первичного дефицита — показателя, который регламентирует максимально допустимый объем бюджетных расходов; его традиционный уровень, согласно бюджетному правилу, — 585 млрд рублей, или 0,5% ВВП, на 2021 год сумму увеличили на 875 млрд, или 0,8% ВВП, что позволило на аналогичную величину нарастить объем расходов.

Благодаря сокращению программы заимствований долговая политика будет нормализована уже в этом году, что положительно скажется на процентных ставках в экономике, обеспечит сохранение безопасного уровня госдолга в ближайшую трехлетку, резюмировал представитель Минфина, уточнив, что за первую половину 2021 года ведомство привлекло 1,5 трлн рублей госдолга на национальном рынке, в общей сложности в этом году министерство, согласно закону о бюджете, планировало занять 2,7 трлн рублей внутри страны.

Свободные остатки бюджета логично было бы использовать на цели экономического роста и стратегических преобразований, полагает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, отмечая, что уровень госдолга в этом году все еще невелик — менее 17% ВВП, а у России скопились избыточные государственные сбережения, притом что страна испытывает инвестиционный голод; по мнению руководителя направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александры Осмоловской-Суслиной, вопрос о том, как распорядиться бюджетными остатками, — очередной раунд традиционного спора между Минфином и МЭР, программа заимствований может быть сокращена, но на меньшую сумму, а остальные деньги могут быть инвестированы в экономику сверх плана.