Банк России сообщил о выходе на пенсию заместителя председателя Банка России — руководителя Главной инспекции Владимира Сафронова. Исполнять его обязанности будет первый заместитель руководителя Главной инспекции Елена Королева, сообщает пресс-служба регулятора.

«Заместитель председателя Банка России — руководитель Главной инспекции Банка России Сафронов Владимир Алексеевич по окончании отпуска с 9 сентября 2021 года покидает свой пост в связи с выходом на пенсию. Исполняющим обязанности руководителя Главной инспекции Банка России с 9 августа 2021 года назначена первый заместитель руководителя Главной инспекции Банка России Королева Елена Владимировна», — говорится в релизе.

Первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин отметил: «Владимир Алексеевич — блестящий руководитель и интересный человек с богатым жизненным опытом, настоящий лидер и душа коллектива. Проработал в Банке России более четверти века, при этом с 2012 года был бессменным руководителем Главной инспекции. Он не только организовал эффективную инспекционную работу в Банке России, но и вывел ее на принципиально новый качественный уровень».