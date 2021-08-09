Минпромторг готовит рабочее совещание с Минтрансом, чтобы обсудить причины подорожания транспортировки продуктов питания, в частности «борщевого набора», а также найти решение этой проблемы, пишут «Известия» со ссылкой на заявление замглавы Министерства промышленности и торговли Виктора Евтухова.

«Минпромторг принимает все меры, чтобы не допустить возможного роста транспортных расходов. Мы работаем с коллегами из ФАС для проверки обоснованности роста услуг перевозчиков», — подчеркнул он.

3 августа в Минпромторге прошло совещание с торговыми сетями и производителями сельскохозяйственной продукции. Как рассказали в Минсельхозе, на нем стороны обсудили возникшие сложности в работе: подорожание автоперевозки и локальную нехватку транспорта. По данным торговых сетей, которые представили на совещании, за последние два месяца цены на перевозки с юга в центр страны выросли максимум на треть, год к году — в два раза, рассказал источник на рынке.

Такая ситуация может затруднить ретейлерам задачу отразить на полках более дешевую стоимость овощей нового урожая, предупредили они. Некоторые производители предложили субсидирование перевозок со стороны государства, что позволит компаниям компенсировать часть затрат. Такой инструмент уже используют при доставке продуктов на Дальний Восток железнодорожным транспортом.

«Причины возможного подорожания транспортных услуг могут быть разные, в том числе это нехватка водителей: из-за пандемии часть иностранных сотрудников в этих работах теперь не участвуют», — отметил Евтухов, также он упомянул рост стоимости топлива, добавив, что вместе с Минтрансом ведомство решит эту проблему. В свою очередь в Минтрансе среди возможных факторов, которые могут повлиять на рыночную цену транспортировки продукции, назвали перераспределение водителей на экспресс-доставку для интернет-торговли. Сказаться могла и их нехватка из-за ограничений на пересечение границ, однако нельзя исключать и другие причины. В пресс-службе ведомства отметили: министерство принимает все меры, чтобы не допустить роста транспортных расходов.

Между тем Министерство сельского хозяйства фиксирует снижение цен производителей на плодоовощную продукцию, включая «борщевой набор». По данным ведомства на 4 августа, стоимость картофеля за месяц снизилась на 1,8%, моркови — на 3,2%, огурцов — на 17,5%, помидоров — на 22,8%, репчатого лука — на 19,1%.

Традиционно в августе на рынок поступают овощи нового урожая, заменяя импортные, поэтому цены падают достаточно ощутимо — в два раза, рассказала глава аналитического агентства Fruit news Ирина Козий. Но в нынешнем году эта тенденция вряд ли реализуется, хотя цены уже опускаются, предположила она. И дело здесь не только в подорожании доставки овощей от производителя до распределительного центра торговой сети. Сама себестоимость этой продукции в 2021 году в производстве выросла: из-за пандемии увеличились расценки на рабочую силу, подорожала техника (мировая конъюнктура давила на стоимость металлов), подорожали удобрения, топливо и другое. Поэтому, считает эксперт, субсидирование перевозок может и не сказаться серьезным образом на стоимости овощей.