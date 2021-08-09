Банк России 9 августа выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Стремление к звездам, К. Э. Циолковский». Монета выпускается в серии «Космос», сообщает пресс-служба регулятора.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Циолковского на фоне выполненных в цвете изображений космического пространства и формул; внизу по окружности имеется надпись: «К. Э. Циолковский».



Тираж монеты — 3 тыс. штук.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — напоминает регулятор.

