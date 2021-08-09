Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 августа 2021 года предварительно составили 1,2 трлн рублей, или 50,4% от годового плана. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

«По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 августа 2021 года — составило 1 трлн 200,9 млрд рублей, или 50,4% от плановых бюджетных назначений», — говорится в сообщении.

Лидерами по исполнению расходов за семь месяцев стали нацпроекты «Здравоохранение» (72,1%), «Демография» (66%), «Производительность труда» (57,9%) и «Наука и университеты» (51,5%).