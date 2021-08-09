Входящие в группу «Региона» — «Россиума» НПФ («Будущее», «Телеком-Союз», «Эволюция», «УГМК-Перспектива» и «Достойное будущее») за полгода на первичных размещениях скупили почти полностью четыре выпуска облигаций — «ВЭБ.РФ», СберБанка, РЖД, а также Трубной металлургической компании (ТМК), пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные раскрытия частных фондов инвестиций по эмитентам (единственный входящий в группу НПФ, нераскрывший эту информацию за полгода, — фонд «Федерация»).

Отмечается, что также НПФ «Достойное будущее» (бывший — «Сафмар») в июне купил половину выпуска облигаций БО-07 ТМК на вторичном размещении, после того как немногим ранее инвесторы принесли 97,5% этого выпуска эмитенту по оферте. Этот же НПФ, единственный из группы раскрывший июльские данные, на первичном размещении приобрел 86% еще одного выпуска РЖД. Таким образом, суммарная балансовая стоимость таких клубных инвестиций пенсионных фондов «Региона» — «Россиума» на середину года превысила 95 млрд рублей, или 11% от их пенсионных активов.

В пенсионный дивизион «Региона» — «Россиума» до середины прошлого года входили четыре крупных НПФ: «Эволюция», «Будущее», «Телеком-Союз» и «Федерация». Во второй половине 2020 года группа приобрела «УГМК-Перспектива». В этом году в ее состав вошли сразу три фонда: в конца марта — НПФ «Сафмар», а затем — НПФ «Большой» и «ОПФ им. В. В. Ливанова» (в последнем у группы 79,9%). На середину года активы НПФ, собранных в пенсионный дивизион «Региона» — «Россиума», составляли 969,4 млрд рублей.

Погашение всех клубных выпусков, выкупленных фондами группы на первичных размещениях, приходится на 2025—2028 годы. По облигациям БО-07 ТМК планируется оферта в мае 2023 года (погашение — в мае 2027-го). Ставка по долговым инструментам колеблется от 6,9% годовых по февральскому выпуску РЖД с погашением в 2027 году до 8,1% годовых по бондам «ВЭБ.РФ» (погашение — 2028 год). Купленные в первом полугодии облигации распределены по портфелям пенсионных накоплений и резервов частных фондов «Региона» — «Россиума».

По словам куратора пенсионного дивизиона группы, заместителя гендиректора инвесткомпании «Регион» Галины Морозовой, политика фондов в том числе направлена на увеличение дюрации портфелей. Классификация таких бумаг в портфель по амортизированной стоимости позволяет зафиксировать относительно высокую доходность при отсутствии рыночного риска, отметила она, добавив, что работа с данными инструментами предполагает их удержание в портфеле. «Сроки погашения и доли длинных бондов в составе активов соответствуют структуре обязательств фондов», — уточнила Морозова.

Ранее, в мае, на Investfunds Forum Морозова отмечала дефицит предложения длинных бумаг со стороны эмитентов. По ее словам, эмитенты боятся выпускать такие бумаги, число тех, кто может выпускать такой объем, тоже ограничено. На эту же проблему ранее обращал внимание Банк России, по мнению которого это не позволяет НПФ увеличить дюрацию своих портфелей.