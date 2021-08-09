Чистая прибыль Реалист Банка за первое полугодие 2021 года по РСБУ составила 150,5 млн рублей, говорится в релизе финучреждения.

Капитал банка увеличился до 4,059 млрд рублей.



Кроме того, на 8% увеличились активы банка, которые составили 18,3 млрд рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов вырос на 11%, достигнув показателя 16,1 млрд рублей. «Рост кредитного портфеля способствовал увеличению на 24% по сравнению с первым полугодием 2020 года чистых процентных доходов, которые составили 722 миллиона рублей», — уточнили в банке.