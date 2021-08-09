«Опора России» предложила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко рассмотреть инициативу по созданию для каждого субъекта РФ цифрового туристического паспорта, пишет «Коммерсант» со ссылкой на копию письма организации. Паспорта позволят стандартизировать подходы к определению статуса туристического развития, изучить потенциал и конкурентные преимущества регионов, говорится в тексте.

Разработанный «Опорой России» прототип туристического паспорта подразумевает наличие общего описания региона с указанием действующих отраслей и предприятий, крупных учебных заведений, значимых событий, связанных с локацией известных персоналий и пр. Также планируется закрепить наличие и характеристику участков, пригодных для строительства туристических объектов. Отдельные разделы в паспорте организация предлагает посвятить данным о туристических ресурсах, существующих средствах размещения, предприятиях общепита, туроператорах и агентах, транспортной доступности и туристических маршрутах.

По словам вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова, сейчас мониторинг туристических возможностей регионов фактически не ведется и для инвесторов потенциал и текущие возможности большинства субъектов РФ до сих пор неочевидны. В аппарате Дмитрия Чернышенко напомнили, что унифицированные туристические паспорта регионов уже разрабатывались Минкультом, но сейчас сведения в них регулярно обновляют только отдельные субъекты страны. Там же уточнили, что корпорация «Туризм.РФ» взаимодействует с регионами, формируя в том числе базу комплексных инвестпроектов.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что сейчас цифровая проработанность регионов для туристов сильно различается. По его словам, в мире большинство туристических возможностей перешли в онлайн, но в России это характерно только для крупных городов, а многие региональные природные заповедники все еще просят лично оформлять бумажные пропуска. Он указывает на то, что многочисленные попытки властей до сих пор не привели к созданию единых информационных ресурсов. «Даже профессиональные участники рынка не знают, где собрана вся информация хотя бы о Москве», — подчеркнул он.

Заинтересовать проектом инвесторов будет сложнее. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич уверен, что специфика российского гостиничного рынка — в минимальной доле профильных инвесторов, а большинство потенциальных владельцев отелей — предприниматели, заработавшие капитал в других отраслях, поэтому им требуется максимально понятный инвестиционный пакет. «Обычно регион сам определяет, какие гостиницы ему нужны, заказывает расчет их экономической модели у консультантов и привлекает банки, которые могут такие проекты кредитовать, после этого предложение будет интересно инвесторам», — пояснил он.

Сергей Ромашкин тоже сомневается, что сегодня система региональных паспортов сможет сильно упростить жизнь инвесторов из-за отсутствия единого подхода к оценке показателей деятельности субъектов РФ, прежде всего турпотока. «Регионы пользуются разными методиками для оценки числа туристов, сейчас эти цифры часто завышены и, по сути, ничего не говорят бизнесу», — объяснил он, добавив, что к этому добавляется и формальный подход многих губернаторов к оценке показателей туристической отрасли, например, оборот гостиниц субъекта РФ рассчитывается исходя из выручки только зарегистрированных средств размещения, а их может быть в разы больше.