Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 июля 2021 года составила 4,6%. Такая информация содержится в обновленной сводке Банка России по рискам кредитования физических лиц .

Как следует из материалов ЦБ, за месяц показатель понизился на 0,2 процентного пункта (на 1 июня 2021 года он составлял 4,8%).

В материалах Центробанка уточняется, что данные не включают информацию о качестве выданных физлицам ссуд, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери по ссудам на индивидуальной основе.

В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд понизился в июне на 14,525 млрд рублей (с 1 трлн 31,821 млрд на начало месяца до 1 трлн 17,295 млрд на 1 августа), общий объем учитываемых в сводке розничных ссуд увеличился на 550,213 млрд рублей (с 21 трлн 669,123 млрд до 22 трлн 219,336 млрд).

Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывали на 1 июля 93,5% просроченных ссуд против 93,3% на 1 июня.