Банк России отозвал страховые лицензии у акционерного страхового общества «ДальЖАСО» (регистрационный номер, согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела, 0055, Хабаровск) в связи с отказом страховщика от предусмотренной лицензиями деятельности. Соответствующий приказ опубликован в понедельник на сайте регулятора.

Как уточняется, отозваны лицензии компании на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на осуществление добровольного имущественного страхования.

В начале июля АО «ДальЖАСО» сообщило о передаче ООО «Страховая компания «ТИТ» «страхового портфеля, который состоит из обязательств по договорам страхования, соответствующих сформированным страховым резервам, и активов, принимаемых для покрытия сформированных страховых резервов, включая обязательства по договорам страхования, действующим на дату передачи, и обязательства по договорам страхования, срок действия которых истек на дату передачи страхового портфеля, но обязательства по которым не исполнены в полном объеме, вместе с правами требования уплаты страховых премий (страховых взносов)».