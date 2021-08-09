Московская биржа реализовала новый функционал в брокерском интерфейсе фондового рынка — маркировку сложных финансовых инструментов. Он призван помочь брокерам и банкам снизить количество случаев приобретения частными инвесторами продуктов, рисков которых они не понимают, говорится в сообщении торговой площадки.

«Маркировка предназначена для профессиональных посредников — банков и брокеров, которые на основе этой информации могут принимать решение о предоставлении своим клиентам доступа к соответствующим продуктам. Это позволит банкам и брокерам автоматизировать разграничение доступа инвесторов к инструментам в зависимости от их статуса (квалинвестор, инвестор, сдавший тест, и пр.)», — поясняется в релизе.

Таким образом, все инструменты фондового рынка Мосбиржи получат новое информационное поле «Сложный продукт», где будет указана соответствующая категория:

инструмент, доступный всем инвесторам без ограничений;

инструмент для квалинвесторов;

инструмент, доступный для инвесторов при условии успешного прохождения тестирования (с указанием номера теста).

«Задача биржи и профессиональных участников — обеспечить начинающим инвесторам безопасный первый опыт работы на рынке. Маркировка сложных инструментов поможет брокерам и банкам упростить процедуры обслуживания розничных клиентов и позволит оперативно внедрить институт тестирования частных инвесторов, который появится на финансовом рынке этой осенью», — прокомментировал директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков.

11 июня 2021 года вступили в силу изменения в регулировании, предусматривающие ограничение доступа неквалифицированных инвесторов к сложным финансовым инструментам. С 1 октября 2021 года на российском рынке внедряется тестирование для неквалифицированных инвесторов, успешное прохождение которого позволит им приобретать недоступные для них в настоящее время финансовые продукты.

С 1 апреля 2022 года в перечень доступных неквалифицированным инвесторам, прошедшим тестирование, войдут все инструменты, за исключением предназначенных только для квалифицированных инвесторов.