Банк России установил официальные курсы валют на 10 августа.

Курс доллара повысился на 37,74 копейки, составив 73,5078 рубля (73,1304 рубля на 9 августа). Курс евро понизился на 2,43 копейки, до 86,4378 рубля (с 86,4621 рубля на 9 августа).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 13:36 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,44 рубля (минус 5 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:36 мск стоил 86,32 рубля (минус 6 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 73,37 до 73,61 рубля за доллар и от 86,25 до 86,59 рубля за евро.