Министр финансов США Джанет Йеллен в понедельник вновь обратилась к конгрессу с призывом поднять предел государственного долга страны. Об этом сообщило агентство Reuters .

Этот шаг не приведет к увеличению расходов правительства, заявила Йеллен, «но позволит Министерству финансов осуществлять уже одобренные ранее расходы, а неспособность выполнить эти обязательства нанесет непоправимый ущерб экономике США и средствам существования всех американцев».

Конгресс заморозил потолок госдолга США до 31 июля. Поскольку законодатели не успели поднять его, с 1 августа уровень задолженности достиг законодательно установленной максимальной величины. Ранее Йеллен предупреждала конгресс об угрозе дефолта и отмечала, что в случае, если потолок госдолга не будет увеличен к 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, возможности правительства США выплачивать долги по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны.

Ранее республиканцы заявили, что не поддержат повышение потолка госдолга, если президент США Джо Байден и демократы не согласятся сократить расходы или принять другие меры по сокращению госдолга.