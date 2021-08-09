Внешнеторговый оборот России в первом полугодии 2021 года составил 347 млрд долларов, что на 28,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные распространила Федеральная таможенная служба РФ.

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 71,7 млрд долларов, что на 15,8 млрд долларов больше, чем в январе — июне 2020 года.

Экспорт России в первом полугодии составил 209,4 млрд долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 28,4%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 86,6% экспорта, на страны СНГ — 13,4%. Основой российского экспорта в текущем году традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 53,8% (в январе — июне 2020 года — 55,3%).

Импорт России в январе — июне 2021 года также увеличился на 28,4% по сравнению с первым полугодием 2020 года и составил 137,6 млрд долларов. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,4% импортных поставок, на страны СНГ — 10,6%. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 49,5% (в январе — июне 2020 года — 45,9%).

ФТС также на днях опубликовала данные об импорте Россией товаров из стран дальнего зарубежья в июле 2021 года. По предварительным данным таможенной статистики, в январе — июле 2021 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 144 млрд 302,4 млн долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 29,8%. В июле 2021 года объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья по сравнению с июнем текущего года увеличился на 1,2% и составил 22,152 млрд долларов.