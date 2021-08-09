Новые требования к использованию российского пакета касаются только рабочего взаимодействия чиновников и работников бюджетных организаций, сообщили в Минцифры России. Распространять эти требования на другие категории граждан и организации не планируется.

По данным ведомства, это связано прежде всего с тем, что зачастую именно в таких коммуникациях происходит обмен служебной информацией, содержащей конфиденциальные сведения и персональные данные граждан. Это касается электронной почты, чатов, а также групповых видео- и голосовых конференций.

В связи с этим необходимо защитить соответствующие данные и гарантировать отсутствие несанкционированного доступа к ним, отметили в министерстве, добавив, что сейчас такие коммуникации ведутся в основном в бесплатных, в том числе зарубежных, облачных сервисах, не обеспечивающих необходимый уровень безопасности передаваемой информации.

«Для корпоративных лицензий существуют значительные санкционные риски запрета на поставку в организации госсектора зарубежных программных продуктов, как это было с сервисами Zoom или отказом Microsoft продлить использование своих лицензий МГТУ им. Баумана. В связи с этим принято решение о реализации в качестве альтернативы используемым решениям единой коммуникационной платформы, сервисы которой будут бесплатно доступны государственным организациям», — говорится в сообщении.

В Минцифры добавили, что при этом не планируется разрабатывать такую платформу с нуля, так как на рынке существует несколько российских корпоративных решений для поддержки рабочего взаимодействия соответствующего уровня, включающих все необходимые функции и приложения, и уже существует успешный опыт их внедрения в крупных компаниях и корпорациях.