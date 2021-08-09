Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника повышением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,78% и составил 3 835,11 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,5% — до отметки 1 641,07 пункта.

Среди лидеров роста оказались акции «ФосАгро», «Русала», ГДР группы TCS, акции ВТБ. Подешевели, в частности, бумаги Polymetal, ММК, НЛМК.



«Неделя на мировых биржах началась со страхов в отношении вирусной ситуации в Китае и США с последующими продажами главным образом сырьевых товаров. На этом фоне российские активы, а также зарубежные фондовые площадки, впрочем, смотрелись весьма устойчиво, чему помогали в том числе корпоративные истории. Паники на рынке, несмотря на обвал цен на нефть, пока не наблюдается, что можно считать оптимистичным сигналом. Инвесторы пока если и настроены на коррекцию, то в рамках сдержанной фиксации прибыли. По ходу недели особое внимание на биржах будут уделять сигналам от представителей ФРС и инфляционным данным», — отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.