Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника повышением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,78% и составил 3 835,11 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,5% — до отметки 1 641,07 пункта.

Среди лидеров роста оказались акции «ФосАгро», «Русала», ГДР группы TCS, акции ВТБ. Подешевели, в частности, бумаги Polymetal, ММК, НЛМК.

Самые доходные акции за прошлый год

Самые доходные акции за прошлый год

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Название компании Изменения за год Покупка
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+29,127.90%
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ИСКЧ
+297.31%
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«Неделя на мировых биржах началась со страхов в отношении вирусной ситуации в Китае и США с последующими продажами главным образом сырьевых товаров. На этом фоне российские активы, а также зарубежные фондовые площадки, впрочем, смотрелись весьма устойчиво, чему помогали в том числе корпоративные истории. Паники на рынке, несмотря на обвал цен на нефть, пока не наблюдается, что можно считать оптимистичным сигналом. Инвесторы пока если и настроены на коррекцию, то в рамках сдержанной фиксации прибыли. По ходу недели особое внимание на биржах будут уделять сигналам от представителей ФРС и инфляционным данным», — отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.