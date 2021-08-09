Рубль ослаб к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами завтра по состоянию на 19:00 мск составил примерно 73,69 рубля, что почти на 20 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 86,58 рубля (плюс 20 копеек).

В ходе торгов было проведено почти 35 тыс. сделок с долларом примерно на 1,8 млрд долларов и 5,2 тыс. сделок с евро на 305 млн евро. Курсовые диапазоны составили 73,37—73,7 рубля за доллар и 86,25—86,59 рубля за евро.