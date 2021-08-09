Решение о запрете экспорта бензина из России не было принято на совещании нефтяников с вице-премьером Александром Новаком. Об этом сообщил РБК президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. О том, что власти не одобрили решение о запрете экспорта бензина, также сообщает источник ТАСС .

«Введение запрета на экспорт бензина не одобрено. Нефтяникам рекомендовано увеличить поставки бензина на биржу в объеме не менее 5 тысяч тонн в сутки», — сказал Аркуша. Он добавил, что нефтяники выразили готовность пойти на этот шаг.

Аркуша рассказал, что на совещании Новака с нефтяниками также обсуждали проблемы рынка сжиженных углеродных газов (СУГ). По словам собеседника, тяжелая ситуация остается на рынке СУГ с продажей на сургутских базисах из-за аварии на заводе «Газпрома» по подготовке конденсата. Диспаритет цен на топливо на Дальнем Востоке и возможность введения субсидии на поставку в этот регион топлива с других НПЗ обсуждались на отдельном совещании.

Источник РБК уточнил, что ранее Минэнерго предлагало ввести такую субсидию в размере 4 тыс. рублей на тонну, но Минфин отклонил инициативу, поскольку не был определен источник выделения средств.

Источник ТАСС отметил, что власти попросили компании увеличить объем предложения на бирже, в том числе за счет резервов, обеспечить равномерные и регулярные поставки. Он добавил, что на совещании с вице-премьером также не было принято каких-либо решений по топливным соглашениям с нефтяниками о заморозке цен.

В конце июля биржевая цена автомобильного бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) в европейской части России достигла исторического максимума, превысив отметку в 60 тыс. рублей за тонну. После этого Минэнерго предложило правительству в ускоренном порядке запретить экспорт бензина.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов предупреждал, что, если биржевые цены на бензин сохранятся на рекордном уровне, запрет может быть введен минимум на три месяца. После этого предупреждения биржевые цены снизились, но незначительно и ненадолго. По итогам торгов в понедельник, 9 августа, АИ-95 подорожал на 0,72% до 57,29 тыс. рублей, бензин АИ-92 подешевел на 0,21% до 58,73 тыс. рублей.

Биржевые цены напрямую не влияют на стоимость бензина на АЗС: их рост ограничен инфляцией. Однако в России действует демпферный механизм, в соответствии с которым крупные производители топлива получают повышенные выплаты из бюджета для сдерживания цен на розничном рынке. Одним из инициаторов ввода запрета на экспорт бензина до 1 октября стал Российский топливный союз, который объединяет такие независимые сети.