Средние банковские ставки по розничным и корпоративным депозитам в рублях повысились в июне 2021 года по сравнению с маем, свидетельствует обновленная в понедельник инфографика ЦБ по депозитным ставкам .

Средневзвешенная ставка российских банков по вкладам физических лиц срочностью до года составила в июне 3,41%, что на 0,11 процентного пункта выше, чем в предыдущем месяце. Средняя ставка по депозитам физлиц на сроки больше года равнялась 4,76% (плюс 0,28 п. п. к маю).

По сравнению с июнем 2020 года средняя ставка по краткосрочным вкладам оказалась на 0,49 п. п. ниже, а по долгосрочным — выросла на символические 0,02 п. п.



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Средняя ставка по корпоративным депозитам сроком до года составила в июне 4,24% (плюс 0,32 п. п. к маю), свыше года — 6,1% (плюс 0,89 п. п.). В годовом выражении ставки по краткосрочным и долгосрочным корпоративным депозитам также повысились — на 0,21 и 1,53 п. п. соответственно.