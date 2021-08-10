Рубль теряет позиции к доллару и евро в ходе утренних валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:48 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,705 рубля, что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил около 86,5225 рубля (плюс 7,25 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 73,6275—73,715 рубля за доллар и 86,4325—86,53 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.