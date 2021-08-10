С запуском социального казначейства предельным сроком оформления выплат и пособий будет пять дней, а проактивные меры соцподдержки будут оказывать за 5—15 минут, пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную документацию к инициативам социально-экономического развития. Сегодня срок получения отдельных мер поддержки может достигать двух месяцев, отметили в Минтруде.

Социальное казначейство — новая цифровая система оказания социальной поддержки. По замыслу властей, она должна исключить бюрократическую волокиту и обеспечить адресный подход к каждому гражданину. О его создании было объявлено в 2020 году, а впервые адресность и проактивность были отработаны при начислении единовременных выплат на детей в размере 10 тыс. рублей. В 2021 году социальное казначейство стало одной из 42 стратегических инициатив правительства. Согласно пояснительной документации, оно предполагает введение единого стандарта господдержки россиян без сбора документов — только по заявлению или даже без него. Кроме того, будет введена комплексная оценка нуждаемости граждан и организовано проактивное сообщение о доступных мерах помощи.

Власти уверены, что такие нововведения принесут несколько ключевых результатов. Так, к 2024 году казначейство станет единым окном оказания социальной помощи и поможет добиться справедливости при назначении мер поддержки — их будут получать только те, кто действительно в этом нуждается. К 2030 году предполагается, что предоставление мер поддержки на всех уровнях — федеральном, региональном, муниципальном — будет происходить по единому стандарту. При этом значительно сократится время получения такой помощи: с трех — восьми дней до 5—15 минут для проактивных мер. А предельный срок оформления льготных выплат составит пять дней, сказано в документах. Для государства к 2030 году главным преимуществом будет экономия на администрировании мер социальной поддержки: она составит 142,5 млрд рублей, притом что стоимость казначейства не превысит 11,9 млрд рублей.

В Минтруде заявили, что экономия будет складываться по трем направлениям: это субвенции на администрирование выплат субъектам Федерации (их отсутствие позволит сберечь около 40 млрд рублей), сокращение расходов бюджета на поддержку информационных систем и снижение трат на обеспечение выплат за счет автоматизации процесса.

По мнению заведующего кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслана Абрамова, создание социального казначейства, особенно в эпоху цифровизации, выглядит и абсолютно оправданным, и актуальным. Ожидается, что в него загрузят массивы данных ФНС и ПФР, что позволит оперативно их мониторить, определять категории малоимущих и рассчитывать размер необходимой поддержки наиболее точно, отметил он, добавив, что это высвободит суммы, которые ранее уходили не туда и не тем, и перераспределит их действительно нуждающимся.