Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей мира в результате развода с женой Мелиндой, сообщает Forbes .

Гейтс переместился с четвертого на пятое место, уступив основателю Facebook Марку Цукербергу, после передачи бывшей супруге ценных бумаг на общую сумму около 5,6 млрд долларов. Издание уточняет, что активы были переданы в два транша, причем первый был сделан еще в мае, когда пара только объявила о намерении расстаться. Состояние Гейтса теперь составляет 129,6 млрд долларов.

Управляющий активами Гейтса фонд Cascade Investment не обязан раскрывать все операции по передаче бывшей жене Гейтса его активов. Это происходит только в том случае, если передается более 5% доли в компании. Таким образом, выплаченная основателем Microsoft бывшей супруге сумма, вероятно, еще значительнее. Также неизвестно, последуют ли новые транши.

Билл и Мелинда Гейтс на прошлой неделе завершили процесс развода. За прошедшие месяцы появились различные предположения о причинах расставания пары. Газета The Wall Street Journal сообщала, что Гейтс был вынужден в 2020 году выйти из состава совета директоров Microsoft из-за расследования по обвинению в неподобающих отношениях с одной из сотрудниц. Журналисты издания прямо не говорили, что подобные действия могли стать причиной недовольства жены Гейтса, однако вполне прозрачно намекали на это.